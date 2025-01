Céu ficou nublado em boa parte da cidade do Rio, na tarde desta quinta-feira - Reginaldo Pimenta/Arquivo/Agência O DIA

Publicado 23/01/2025 19:32 | Atualizado 23/01/2025 19:53

Rio - Assim como na cidade do Rio, outros municípios do estado devem registrar chuva ao longo da noite nesta quinta-feira (23). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de céu com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas em praticamente todas as cidades da região Norte, Serrana, Sul e Costa Verde.



A chuva deve trazer mais riscos para cidades no extremo Sul Fluminense. Na região, há um alerta laranja de risco de tempestades. O boletim do Inmet inclui as cidades de Valença, Quatis, Rio das Flores, Resende e Itatiaia.



Por conta da previsão de chuva forte, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden-RJ) do Rio também colocou em alerta as cidades de Magé, na Baixada Fluminense, e Petrópolis, na Região Serrana.



De acordo com alerta, os dois municípios receberam bandeira roxa, que considera muito alto, o risco hidrológico. Em Petrópolis, ainda há um alerta vermelho, de risco alto, para deslizamento. O aviso sobre a condição climática foi emitido pelo Governo do Estado no fim da tarde.

O maior índice de chuva da cidade foi registrado na estação meteorológica CIEP Brizolão, no distrito de Corrêas, em Petrópolis, com 24,2 mm em apenas uma hora, às 18h.