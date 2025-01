Ruydcley Amado de Souza foi preso nesta quinta-feira (23) - Divulgação

Publicado 23/01/2025 17:22

Rio - Ruydcley Amado de Souza, de 32 anos, suspeito de assassinar o vizinho, Rogério Bezerra da Silva, de 35, na frente da família , se entregou à polícia nesta quinta-feira (23). O crime aconteceu em dezembro de 2024, no bairro Ponto Chic, em Nova Iguaçu.

O crime foi motivado por uma discussão envolvendo Rogério e um adolescente de 17 anos, que teria chutado o portão da casa da vítima, que estava aberto, sob a alegação de que ele atrapalhava sua passagem. A situação chamou a atenção de Ruydcley e de seu enteado e ambos se envolveram na confusão.

Rogério Bezerra da Silva foi morto com quatro tiros Arquivo pessoal

Após o suspeito retornar para casa, o enteado dele, por trás, bateu no rosto de Rogério e os dois começaram uma briga corporal. Segundo informações da Polícia Civil, Ruydcley presenciou a confusão em casa e, três minutos depois, voltou com uma pistola e atirou contra Rogério.

De acordo com a mulher de Rogério, Jaqueline Martins, com ele já caído no chão, Ruydcley efetuou mais três disparos à queima roupa, um no pescoço, outro no rosto e o último no peito. O baleado ainda foi socorrido para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, mas já chegou morto à unidade.

A investigação ouviu diversas testemunhas, incluindo familiares do suspeito, que confirmaram sua autoria no crime. A prisão temporária de Ruydcley foi decretada pela Justiça, e a Polícia Civil solicitou a conversão para prisão preventiva.

Família destruída

Rogério deixou a mulher e um filho de 9 anos. Em entrevista ao DIA, Jaqueline revelou como a rotina da família foi profundamente impactada após o homicídio. O filho do casal, traumatizado por presenciar a execução do pai, perdeu o interesse pelas brincadeiras na rua e enfrenta dificuldades para dormir.

"A minha vida e a do meu filho mudaram completamente. Ele não consegue dormir direito, tem medo até de ficar dentro de casa. Não brinca mais na rua, e sempre foi uma criança muito ativa. Eu, por outro lado, vivo com medo, saía para trabalhar forçada e, ao voltar, trancava o portão imediatamente. Ele só tem nove anos, e a mente dele está perturbada", disse.

Após a prisão de Ruydcley, Jaqueline relatou sentir um alívio: "Meu esposo não volta mais, mas ele sendo preso, a gente tem um alívio. Vamos conseguir ficar mais tranquilos sabendo que ele esta pagando pelo crime".