Manter a hidratação, evitar a exposição ao sol intenso e garantir passeios nos horários mais frescos são atitudes essenciais Pedro Teixeira/Agência O Dia

Publicado 23/01/2025 18:47

Rio - Após dias consecutivos de calor intenso na cidade do Rio, além dos cuidados com os humanos, os pets também necessitam de atenção redobrada durante esse período. Nesta quinta-feira (23), após um alívio no calor, os moradores da capital saíram com seus pets para passear na orla da praia do Flamengo, na Zona Sul.



Janaina Soares, empresária e moradora de Niterói, na Região Metropolitana, afirma que, durante esse período, está com atenção reforçada com sua cadela. A empresária conta que, nessa época, o ventilador da casa fica à disposição do animal. "Eu passo o dia trabalhando fora, e quando chego em casa, troco logo a água dela e verifico a respiração. Tento sempre manter a casa fresca de todas as formas, com janelas e portas abertas", disse.



Sobre os passeios, que são indispensáveis para os animais, Janaina reforça que busca sempre manter um horário fixo para a atividade. "Só saio com ela à noite, depois das 20h. E antes, procuro dar alimentos frescos, como manga e melancia", comenta.



De acordo com Shirlei Pessanha, auxiliar de veterinário, os bichos precisam de cuidados similares aos nossos, como aumentar a ingestão de líquidos e evitar a exposição aos raios solares. "Entre os cuidados necessários estão: trocar a água, se possível, a cada 1h, sempre oferecendo água fresca, tosar cães de pelo longo, dar banho pelo menos duas vezes na semana ou conforme orientação veterinária e evitar locais fechados", afirma.



Para a médica veterinária e professora Gláucia Melo, formada pela Universidade Federal Rural do Rio (UFRRJ), em relação à alimentação, é importante dar a ração habitual em porções reduzidas, em horários mais frescos, e colocar gelo nas vasilhas de água para manter a água fresca por mais tempo.

Além disso, é fundamental o uso de protetor solar específico para pets. "Não é o mesmo que usamos em nós. São produtos específicos para cães e gatos, para não prejudicar a saúde deles. Esse produto deve ser aplicado principalmente nas áreas de baixa cobertura de pelos, como orelha, focinho e barriga. Esse cuidado previne também o desenvolvimento de câncer de pele nos animais", afirma.





* Reportagem da estagiária Mariana Salazar, sob supervisão de Thiago Antunes