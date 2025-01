Entre os 23 feridos, cinco foram internados após o acidente - Reprodução/EcoRioMinas

Publicado 27/01/2025 08:57

Rio - Morreu, neste domingo (26), a terceira vítima do acidente entre um micro-ônibus e um caminhão na Rodovia Presidente Dutra (BR-116). Matilde Simões, de 50, estava internada no Hospital Geral de Nova Iguaçu em estado gravíssimo e não resistiu aos ferimentos.

O acidente aconteceu na manhã do último sábado (25), deixando dois mortos e 23 feridos. Entre estes, cinco foram internados.

De acordo com a direção da unidade, Leticia Bernadete, de 44 anos, segue internada na unidade, nesta segunda-feira (27), em pós-operatório e tem quadro clínico estável. Os demais pacientes já receberam alta médica.

A colisão entre os veículos ocorreu na altura do km 209, pista sentido Rio, em Seropédica, na Baixada Fluminense. Por conta do acidente, a pista da direita e o acostamento ficaram interditados no sentido Rio.

Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento de Matilde.