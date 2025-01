Criminosos levaram diversos equipamentos da Escola Municipal Paraíba, em Anchieta - Divulgação / SME

Publicado 27/01/2025 08:49 | Atualizado 27/01/2025 09:36

Rio - Criminosos invadiram a Escola Municipal Paraíba, em Anchieta, na Zona Norte, e furtaram aparelhos como ventiladores, ar-condicionado, caixas de som, tablets, além de alimentos e tênis de alunos. O crime aconteceu na madrugada do último sábado (25).

Uma câmera de segurança flagrou dois homens no pátio da unidade depois de realizarem os furtos. Um dos suspeitos monitora a movimentação fora da escola, localizada na Estrada Marechal Alencastro, para fugir com os equipamentos.

Os bandidos reviraram a sala da direção e arrombaram os armários para levar os materiais. De acordo com o secretário municipal de Educação do Rio, Renan Ferreirinha, tudo que foi furtado será recuperado para o início do ano letivo.

"A gente vai recuperar tudo para que no primeiro dia de aula de 2025 as nossas crianças aqui da Escola Municipal Paraíba possam voltar com todos os recursos necessários disponíveis. A escola é o coração da comunidade. Ela precisa estar funcionando em ordem para que os pais possam ir trabalhar sabendo que seus filhos estão seguros e bem cuidados, para que os professores possam desenvolver ao máximo o potencial de cada estudante, em um ambiente de conforto, proteção e segurança. O crime não vai vencer a educação", declarou.

O caso foi registrado na 31ª DP (Ricardo de Albuquerque). Segundo a Polícia Civil, os agentes buscam por imagens de câmeras de segurança, testemunhas e realizam outras diligências para esclarecer os fatos.