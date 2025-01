Homem é executado a tiros no Catiri, na Zona Oeste do Rio - Reprodução/Redes sociais

Homem é executado a tiros no Catiri, na Zona Oeste do RioReprodução/Redes sociais

Publicado 26/01/2025 17:48

Rio - A Polícia Civil investiga a execução de mais um homem no Catiri, na Zona Oeste do Rio, na madrugada deste domingo (26). A vítima, ainda não identificada, usava tornozeleira eletrônica e teria relação com a milícia que atua na região. As circunstâncias, no entanto, ainda estão em investigação.

No último dia 10, Francisco de Assis Ricardo de Almeida, de 40 anos, também foi executado a tiros na mesma região . Ele era obreiro de uma igreja e teria sido confundido com um miliciano, pois usava roupas pretas. O Catiri tem sido palco de uma disputa sangrenta entre traficantes do Comando Vermelho (CV) e milicianos. Desde o ano passado a situação tem piorado, tornando os moradores reféns do medo.

Em relação ao homicídio deste domingo (26), a Polícia Militar disse que equipes do 14° BPM (Bangu) foram acionadas para verificar a entrada de um homem ferido por disparos de arma no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. No entanto, a vítima já chegou na unidade de saúde em óbito.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi comunicada e está à frente das investigações.

Guerra sangrenta