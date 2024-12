Caso é investigado pela 34ª DP (Bangu) - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 24/12/2024 14:44

Rio- Duas pessoas foram baleadas durante um tiroteio no Catiri, em Bangu, Zona Oeste do Rio, nesta segunda-feira (23). Flávio de Oliveira Moraes e Leia Alexandre Braga estavam em uma oficina quando criminosos em uma moto passaram atirando.



Informações preliminares apontam que Flávio é mecânico e estava trabalhando na oficina, enquanto Léia aguardava atendimento. Os disparos atingiram os dois, que foram socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo.



De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Léia já recebeu alta, enquanto Flávio segue internado, com quadro estável.

A região é palco de disputa entre grupos rivais, e o tiroteio teria começado por esse motivo.



O caso foi registrado na 34ª DP (Bangu). Os agentes buscam testemunhas e realizam diligências para identificar a autoria dos disparos e esclarecer os fatos.