Motorista foi preso por agentes da 19ª DP (Tijuca) - Divulgação / Pcerj

Motorista foi preso por agentes da 19ª DP (Tijuca)Divulgação / Pcerj

Publicado 24/12/2024 14:43 | Atualizado 24/12/2024 16:03

Rio - Um motorista de ônibus foi preso em flagrante por atropelar e matar um passageiro que tentou embarcar pela porta traseira do coletivo e acabou ficando preso. Ele foi capturado por agentes da 19ª DP (Tijuca) nesta segunda-feira (23), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

O crime aconteceu na Rua Major Ávila, esquina com a Rua Santo Afonso, Tijuca, Zona Norte do Rio. De acordo com testemunhas, o motorista ignorou os avisos de que havia uma pessoa presa à porta e continuou dirigindo. A vítima, que ainda não foi identificada, caiu e foi atingida na cabeça pela roda traseira do ônibus, morrendo no local.

A ocorrência foi apresentada inicialmente por policiais militares, que relataram ter encontrado o corpo na Tijuca. A partir disso, os agentes da 19ª DP iniciaram as investigações, ouviram testemunhas e analisaram imagens de câmeras de segurança. As apurações indicaram que a vítima e outra pessoa tentaram acessar o veículo pela porta traseira antes do incidente.

As equipes realizaram buscas e capturaram o autor na residência dele. O motorista foi conduzido para a delegacia e, em seguida, encaminhado para a audiência de custódia. Ele vai responder por homicídio culposo na direção de veículo automotor, pela omissão de socorro e por estar no exercício de sua profissão.