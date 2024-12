Os fuzis de brinquedo estavam sendo comercializados em uma banca na Rua dos Andradas - Divulgação / Pmerj

Publicado 24/12/2024 16:03

Rio - A Polícia Militar apreendeu armas de gel que estavam sendo vendidas ilegalmente nesta terça-feira (24), véspera de Natal, no Centro do Rio. O dono do estabelecimento foi conduzido a 4ª DP (Presidente Vargas).

Segundo os agentes do 5º BPM, os fuzis de brinquedo estavam sendo comercializados em uma banca na Rua dos Andradas. Os policiais abordaram o comerciante e verificaram que o material não possuía nota fiscal, o que poderia caracterizá-lo como contrabando.

A Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento. O suspeito foi ouvido na distrital e liberado em seguida.

Nesta segunda-feira (23), Agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) e da 29ª DP (Madureira) apreenderam milhares de armas de gel que estavam sendo comercializadas ilegalmente em Madureira , na Zona Norte do Rio. Nove pessoas foram conduzidas à delegacia e serão investigadas por envolvimento com contrabando.

Na última quinta-feira (19), um policial penal foi morto por achar que criminosos armados com fuzis e pistolas, estavam usando armas de gel. Henry dos Santos Oliveira, de 51 anos, passava de moto pela Rua Jardim São Benedito, próximo à comunidade do Antares, em Santa Cruz, quando foi executado a sangue frio por quatro bandidos que assaltavam um depósito de bebidas.

O idoso Nilberto da Silva Botelho, de 86 anos, que morava em frente ao estabelecimento, acabou sendo atingido por um dos disparos e não resistiu aos ferimentos.