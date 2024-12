Maquinista se transformou em Papai Noel e entregou os presentes - Divulgação / SuperVia

Maquinista se transformou em Papai Noel e entregou os presentes Divulgação / SuperVia

Publicado 24/12/2024 16:00 | Atualizado 24/12/2024 16:01

Rio - Um maquinista da SuperVia se transformou em Papai Noel, nesta terça-feira (24), e entregou presentes para 19 crianças da comunidade de Costa Barros, na Zona Norte do Rio. Através de uma parceria entre a concessionária e a ONG Mãos Solidárias, os pequenos andaram de trem na estação Central do Brasil e receberam os presentes do maquinista Rodrigo Barcel.

fotogaleria

Vestido com o clássico traje vermelho, Rodrigo entregou os presentes dentro das composições. Os itens foram arrecadados por meio de cartinhas escritas pelas crianças e "adotadas" pelos colaboradores da concessionária.

"Foi uma ação muito especial com crianças de uma comunidade muito importante que está ao redor da malha ferroviária. É uma responsabilidade social da SuperVia”, afirmou Juliana Barreto, gerente de Comunicação e Sustentabilidade.



Bastante emocionada, a dona de casa Ana Paula Caetano Rodrigues acompanhou as netas Jasmim Akila e Thifane Vitoria, ambas de 6 anos. As duas ganharam bonecas e realizaram um sonho. "Elas nunca tinham andado no trem e ficaram fascinadas. Também foi muito importante para alegrar o coração delas e mostrar que na nossa comunidade não há só criminalidade. Há esperança também", disse.