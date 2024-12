Convento Santo Antônio recebe exposição com presépios de diversos países - Divulgação

Convento Santo Antônio recebe exposição com presépios de diversos países

Publicado 24/12/2024 12:11

Rio - O Convento Santo Antônio, no Largo da Carioca, na Região Central do Rio, recebe uma exposição de presépios de diferentes países até o próximo dia 29. O acesso é gratuito e reúne arte, cultura, história e espiritualidade.

Em sua 8ª edição, a atividade tem ainda o objetivo de celebrar o jubileu franciscano dos 800 anos do Cântico das Criaturas composto por São Francisco de Assis, datado entre 1224 e 1225, dialogando

com a Campanha da Fraternidade da Igreja no Brasil, cujo tema é: "Fraternidade e Ecologia Integral".



Cada edição conta com presépios inéditos. Neste ano, há ainda obras de artistas que utilizam variados materiais, incluindo reciclados.

Serviço

Local: Convento Santo Antônio - Largo da Carioca

Data: 06 a 29 de dezembro 2024

Horários: Segunda a sexta: 9h às 18h; Sábado e domingo: 9h às 12h

Acesso gratuito