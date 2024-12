A Polícia Militar informou que equipes do 40° BPM (Campo Grande) foram ao local - Reprodução

A Polícia Militar informou que equipes do 40° BPM (Campo Grande) foram ao localReprodução

Publicado 24/12/2024 18:28 | Atualizado 24/12/2024 18:29

Rio - Um intenso tiroteio assustou passageiros de uma van nesta terça-feira (24), no Largo do Correia, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio. O policiamento precisou ser reforçado na região.



Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento em que os disparos são efetuados. Alguns veículos chegaram a tentar dar ré ou seguir pela contramão para fugir dos tiros. Assista:



Tiroteio assusta passageiros de van no Largo do Correia, em Campo Grande



Crédito: reprodução / redes sociais pic.twitter.com/lIY7YQzhvL — Jornal O Dia (@jornalodia) December 24, 2024

As imagens foram gravadas por passageiros que estavam dentro de uma van. Desesperados, alguns gritaram e pediram ao motorista que abrisse as portas para que pudessem sair. Segundo testemunhas, homens armados passaram em um carro dando tiros.



A Polícia Militar informou que equipes do 40° BPM (Campo Grande) foram ao local checar as informações. Não foram localizados feridos nem homens armados. O policiamento foi intensificado no local.