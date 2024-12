Policial penal é morto a tiros por quatro bandidos em Santa Cruz - Reprodução

Publicado 20/12/2024 10:12 | Atualizado 20/12/2024 12:54

Rio - Um policial penal foi morto a tiros, na noite desta quinta-feira (19), por um grupo de criminosos armados com fuzis e pistolas próximo à comunidade do Antares, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio. Henry dos Santos Oliveira, de 51 anos, estava passando de moto pela Rua Jardim São Benedito quando foi executado a sangue frio por quatro bandidos que assaltavam um depósito de bebidas. Durante o ataque, um idoso também acabou sendo atingido e não resistiu aos ferimentos.

Uma câmera de segurança flagrou a ação dos criminosos, que aconteceu por volta das 20h. Em imagens obtidas pelo DIA, é possível ver o momento em que o inspetor para a moto e conversa com um dos ladrões, que vigiava a entrada do HD Depósito de Bebidas. Henry se apresenta como policial e chega a sacar uma pistola, mas ao perceber a presença de mais três bandidos, guarda a arma e tenta ir embora.

Neste momento, os quatro criminosos disparam contra o policial, que morreu na hora. Na sequência, o quarteto entra em um carro, de modelo Fiat Uno, e foge do local do crime. Alguns assaltantes estavam com o rosto tampado, sendo que três deles vestiam uniforme de apoiadores de tráfego, parecidos com as roupas utilizadas por funcionários da Cet-Rio.

Veja o vídeo:

Policial penal é executado a tiros, nesta quinta-feira (19), por quatro criminosos que roubavam um depósito de bebidas em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio.



Créditos: Reprodução pic.twitter.com/4JdM9fedcI — Jornal O Dia (@jornalodia) December 20, 2024

Em um comunicado oficial publicado nas redes sociais do depósito, o estabelecimento lamentou a morte de Henry, que vivia em Santa Cruz, e reforçou que o inspetor abordou um dos bandidos pois acreditava que ele estava brincando com uma arma de gel.

Policiais militares do 27° BPM (Santa Cruz) foram acionados e isolaram a área para que agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que investiga o caso, pudessem fazer uma perícia. O corpo de Henry foi levado ao Instituo Médico Legal (IML) do Centro do Rio. Ainda não há informações sobre o sepultamento do agente.

De acordo com a PM, uma segunda pessoa também acabou sendo baleada na ação. A vítima, identificada como Nilberto da Silva Botelho, de 86 anos, foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Pedro II, na mesma região. De acordo com a unidade de saúde, Nilberto não resistiu aos ferimentos e morreu nesta sexta-feira (20).

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que "agentes estão em busca de imagens de câmeras de segurança que registraram o crime e de testemunhas para identificar os autores". Já a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) lamentou o ocorrido e reforçou que acompanha a apuração do caso.

Por meio de nota, a Cet-Rio informou que os uniformes usados pelos bandidos não são da companhia, mas sim de empresas que prestam serviços de apoiadores de tráfego para outras firmas, atuando em obras, eventos e grandes estabelecimentos.

*Reportagem do estagiário João Pedro Bellizzi, sob supervisão de Marcela Ribeiro