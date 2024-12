Suspeito foi agredido com um cassetete por um agente do BRT Seguro - Reprodução

Publicado 20/12/2024 21:45

Rio - Um homem foi preso em flagrante por desacato na estação do BRT Jardim Oceânico, na Zona Oeste, na quarta-feira (18). Um vídeo que circula nas redes sociais mostra que, durante a abordagem, o suspeito foi agredido com um cassetete por um guarda municipal. Outros dois agentes interferiram e separam a confusão.

Veja o vídeo

CONFUSÃO ENTRE UM GM DO BRT SEGURO E UM PASSAGEIRO DO BRT, AGORA HÁ POUCO NA BARRA DA TIJUCA.



TERMINAL ALVORADA - BARRA DA TIJUCA pic.twitter.com/qLYQdl9IP7 — Blitz RJ Oficial (@blitzRJoficial) December 19, 2024

De acordo com a Secretaria de Ordem Pública (Seop), o passageiro estava fumando dentro da estação. O agente do BRT Seguro, então, pediu para ele parar de fumar, mas o suspeito não obedeceu e desacatou o guarda. Com isso, ele foi conduzido à 16ª DP (Barra da Tijuca).

Quanta às agressões, a Seop informou que analisará as imagens, junto à Guarda Municipal, para verificar os excessos na conduta do agente e tomar as medidas cabíveis.