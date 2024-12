Papai Noel visitou crianças no Hospital Miguel Couto - Divulgação / Edu Kapps Fotografia

Publicado 20/12/2024 17:08 | Atualizado 20/12/2024 17:10

Rio - O Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, Zona Sul do Rio, recebeu a visita especial do Papai Noel, que distribuiu presentes para as crianças internadas, nesta sexta-feira (20).



O primeiro agraciado foi Bernardo Freitas, de 6 anos. Ele está hospitalizado há dois dias na enfermaria acompanhando de sua mãe, Glicassa, que falou sobre a importância da ação. "Natal pra mim é família e com encontros de pessoas especiais da minha vida. Eu nunca tinha visto uma visita do Papai Noel em hospital e foi maravilhoso. Até eu ganhei um presente e o meu filho ficou muito feliz. Tenho fé que vamos voltar para casa bem", disse.



Miklecia da Silva fez aniversário nesta sexta. Ela está acompanhando seu filho Guilherme no Miguel Couto há três meses em decorrência de um acidente sofrido pela criança. A mãe passará o Natal no hospital e também se mostrou feliz com o momento.

"Vamos passar o Natal aqui no Hospital Miguel Couto. O importante é a melhora do meu filho, tive esperança com este momento e eu tenho fé que vamos retornar para casa logo", declarou.



Hospitais municipais estão recebendo a visita do Bom Velhinho desde o dia 10 de dezembro.