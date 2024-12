Paulo passou por uma cirurgia de emergência e perdeu grande quantidade de sangue - Reprodução / redes sociais

Paulo passou por uma cirurgia de emergência e perdeu grande quantidade de sangueReprodução / redes sociais

Publicado 20/12/2024 16:15

Rio - O homem atacado a tiros nesta quarta-feira (18), em São João de Meriti, na Baixada Fluminense , está internado em estado grave e respira com ajuda de aparelhos. Paulo Ricardo Abdala, de 31 anos, deu entrada no Hospital Geral de Nova Iguaçu com múltiplas perfurações. A irmã dele, Marina Abdala Naja, de 38 anos, também foi atingida durante o ataque, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com familiares, Paulo passou por uma cirurgia de emergência e perdeu grande quantidade de sangue. Amigos e parentes iniciaram uma campanha nas redes sociais para incentivar doações.

Família pede doação de sangue para Paulo Ricardo Abdala Reprodução / redes socias

As primeiras informações indicam que os irmãos foram atacados enquanto negociavam a devolução de um carro roubado da família com criminosos. O crime teria ocorrido na oficina mecânica das vítimas.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 21º BPM (São João de Meriti) foram acionados para uma ocorrência de tentativa de assalto, na Avenida Tancredo Neves, no bairro do Éden. No local, os PMs souberam que duas pessoas feridas haviam sido levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Cabuis, em Nilópolis, também na Baixada Fluminense, mas a mulher não resistiu.

O corpo de Marina Abdala Naja será sepultado na manhã deste sábado (21), no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap. O velório está marcado para começar às 8h.