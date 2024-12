Os suspeitos foram encaminhados para a 54ª DP (Itaboraí), junto com o material e arma apreendida - Divulgação / Pmerj

Os suspeitos foram encaminhados para a 54ª DP (Itaboraí), junto com o material e arma apreendidaDivulgação / Pmerj

Publicado 20/12/2024 21:58

Rio - Dois homens foram presos nesta sexta-feira (20) em Itaboraí, na Região Metropolitana, portando uma arma roubada de um policial militar.

A prisão ocorreu no bairro Vila Gabriela, durante um cerco policial montado por agentes do 35º BPM (Itaboraí). Com a dupla, foram apreendidas a pistola calibre 9mm e drogas.

Os criminosos foram encaminhados para a 54ª DP (Itaboraí), onde o caso foi registrado.