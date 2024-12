Daniel Silveira está preso desde fevereiro de 2023 - EVARISTO SA / AFP

Daniel Silveira está preso desde fevereiro de 2023EVARISTO SA / AFP

Publicado 20/12/2024 20:47

Rio - O ex-deputado federal Daniel Silveira deixou, nesta sexta-feira (20), a Colônia Agrícola Marco Aurélio Vergas Tavares de Mattos, em Magé, na Região Metropolitana. Ele usava uma tornozeleira eletrônica, uma das condições determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal (STF), para sua liberdade provisória.

Entre as condições impostas para sua libertação estão a proibição de acessar redes sociais e de manter contato com outros investigados envolvidos na tentativa de golpe de Estado após a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial de 2022. Isso inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), de quem Daniel Silveira é aliado.

O ex-deputado deverá se recolher, durante as noites e nos finais de semana, na residência dele em Petrópolis, na região serrana do Rio. Semanalmente, Silveira terá que se apresentar a um fórum da Justiça fluminense.



Moraes também exigiu que Silveira comprove o exercício de uma atividade laboral. O ex-deputado disse ao ministro que recebeu uma proposta de estágio em um escritório de advocacia e um trabalho em uma academia.



O aliado de Bolsonaro está proibido de dar entrevistas para veículos de comunicação sem que haja uma autorização judicial. Silveira também não poderá manusear armas de fogo e frequentar clubes de tiro.

Em 2022, Silveira foi condenado por defender pautas golpistas, como a destituição de ministros do Supremo e a ditadura militar Em um vídeo publicado nas redes sociais, em fevereiro de 2021, ele atacou e ofendeu ministros, falando em dar uma "surra" nos magistrados. Além disso, o ex-parlamentar defendeu o golpe militar de 1964 e o AI-5 (ato mais duro do regime).

A pena de Daniel Silveira chegou a ser perdoada por meio de um indulto assinado por Bolsonaro. No entanto, o STF anulou o perdão, mantendo a condenação original. Desde então, a defesa do ex-parlamentar procura alternativas para o cumprimento da sentença, como a liberdade condicional.



A liberdade dele se tornou possível após um parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR) favorável à soltura. Moraes também cobrou um posicionamento da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio (Seap-RJ), que descreveu o ex-deputado como um detento com comportamento "excelente" e "proativo", além de ter um "bom convívio diário" na cadeia.