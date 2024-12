O acidente ocorreu próximo ao Trevo do Distrito de Raposo - Reprodução

Publicado 20/12/2024 17:04 | Atualizado 20/12/2024 20:12

Rio - Uma colisão entre dois carros de passeio deixou quatro mortos e outros quatro feridos na tarde desta quinta-feira (19), na BR-356, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense.

O acidente ocorreu próximo ao Trevo de Raposo, e o Corpo de Bombeiros foi acionado às 16h27. Ao chegarem ao local, os militares confirmaram os óbitos de Aldeide Costa, 59 anos, Lea Lucia Ramos, 75, Alzeríades da Costa, 58, e Ledi Magalhães da Costa, 64.

Os feridos foram encaminhados ao Hospital São José do Avaí: um homem de 49 anos e dois adolescentes, com ferimentos leves; Adriana Silveira, de 54 anos, deu entrada na unidade em estado grave.



A pista chegou a ficar interditada por quase três horas após o acidente. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal de Itaperuna (IML).

O caso foi registrado na 143ª DP (Itaperuna). Segundo a Polícia Civil, as vítimas serão ouvidas e as investigações estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do acidente