Esquema terá 3,3 mil policiais militares trabalhando na virada em Copacabana Divulgação

Publicado 20/12/2024 17:09 | Atualizado 20/12/2024 17:45

Rio - O Governo do Estado anunciou, nesta sexta-feira (20), o esquema de segurança para o Réveillon de 2025 no Rio. Ao todo, 28 mil agentes de segurança, sendo 23 mil policiais militares, vão atuar durante o Ano Novo. A Praia de Copacabana, que costuma receber público de mais de 2 milhões de pessoas durante o evento, terá 3,3 mil PMs.



A praia onde acontece a principal queima de fogos da cidade e do Brasil contará, também, com 19 pontos de revista, onde serão instalados 100 detectores de metal e câmera de reconhecimento facial. Na faixa de areia, ficarão 79 plataformas de observação, que ficam espalhadas pela orla, espelho d'água e areia. O efetivo de segurança deste ano é 12% superior ao empregado no ano passado.



A Polícia Civil também aumentará o efetivo trabalhando durante a Virada. A corporação terá 3,6 mil agentes nas delegacias da região e centrais de flagrantes na 12ª DP (Copacabana), 13ª DP (Ipanema) e 14ª (Leblon).

O reforço também será estendido à 9ª (Catete), 10ª (Botafogo), 11ª (Rocinha), e 15ª DP (Gávea), com adicional na equipe da Perícia Criminal de local e de Química. O atendimento ao turista será feito por policiais poliglotas da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT).

Já o Corpo de Bombeiros anunciou que usará motos aquáticas tripuladas com médicos para atender eventuais emergências. A ação é inédita na festa de Réveillon de Copacabana. A expectativa da corporação é que a prática reduza o tempo de atendimento em até 80%, quando comparado com o atendimento convencional, por equipe em terra.

"Essa é mais uma grande operação que mostra a integração das forças, para que o carioca e todo turista que vier ao Rio de Janeiro aproveite a virada do ano com tranquilidade" disse o secretário estadual de Segurança Pública, Victor dos Santos.

Segurança espalhada na cidade

Os 23 mil policiais de plantão durante a virada ficarão espalhados pelas ruas de todo o estado. Somente em Copacabana serão 3,3 mil policiais e 15 drones. Na Barra da Tijuca, serão 617 policiais e 50 viaturas, já no Leblon e Ipanema, 397 policiais e 50 viaturas.

Na Região Metropolitana, em Niterói, serão 686 policiais e 98 viaturas. Já na Costa Verde, 571 policiais e 77 viaturas. A Região dos Lagos terá 826 policiais, 127 viaturas, 1 carro comando e 1 aeronave. Ao todo, 4.415 viaturas vão garantir o patrulhamento em todas as regiões.

Fiscalização no mar

A Marinha também preparou uma operação nas praias de Copacabana, Flamengo, na Zona Sul, além das praias de Icaraí e Itaipu, em Niterói, e na Lagoa de Maricá, onde também estão previstas queimas de fogos de artifício.

Serão 400 militares e 20 embarcações e um navio patrulha oceânico. A estrutura fará a fiscalização de todos os barcos e suas permissões. Os condutores também poderão ser submetidos a testes de bafômetro na véspera de Ano Novo.

Quartos ocupados

Segundo representantes da rede hoteleira, as acomodações no Leme e Copacabana têm 78,88% de ocupação, enquanto Ipanema e Leblon estão em 77,72%.

Na Barra da Tijuca e Recreio, o número de quartos ocupados chega a 76,78%, e nas regiões do Flamengo e Botafogo, 66,11%. No Centro, a ocupação está em 61,13%. Os dados são do último dia 5 de dezembro.

As informações foram divulgadas em coletiva pelos secretários de estado de Segurança Pública, Victor dos Santos; de Polícia Militar, coronel Marcelo Menezes; de Polícia Civil, Felipe Curi; e de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Tarcísio de Salles Junior, no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na Cidade Nova.