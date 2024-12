Acidente entre trem e van aconteceu por volta das 15h - Arquivo/ Agência O Dia

Acidente entre trem e van aconteceu por volta das 15hArquivo/ Agência O Dia

Publicado 20/12/2024 16:32 | Atualizado 20/12/2024 16:41

Rio - Um acidente envolvendo um trem de manutenção e uma van deixou ao menos oito feridos, na tarde desta sexta-feira (20), em Marechal Hermes, na Zona Norte do Rio. Em nota, a SuperVia informou que um veículo particular não respeitou a sinalização, causando a colisão. Segundo a concessionária, a batida aconteceu por volta das 15h e a circulação de trens não foi afetada.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o acidente na Rua Carolina de Assis, na altura da esquina com a Rua Aurélio Valporto. Três mulheres, que não tiveram as identificações divulgadas, foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. Até o momento, não há informações sobre os outros cinco feridos.

* Matéria em atualização