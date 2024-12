Marina Abdala Naja, 38, chegou a ser socorrida para UPA do Cabuis, mas não resistiu - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 19/12/2024 15:01 | Atualizado 19/12/2024 15:48

Rio - Uma mulher morreu e um homem ficou ferido, após serem alvos de tiros, nesta quarta-feira (18), em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O crime teria ocorrido na oficina mecânica das vítimas, que seriam irmãos. Marina Abdala Naja, de 38 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Já Paulo Ricardo Abdala, de 31 anos, permanece internado.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 21º BPM (São João de Meriti) foram acionados para uma ocorrência de tentativa de assalto, na Avenida Tancredo Neves, no bairro do Éden. No local, os PMs souberam que duas pessoas feridas haviam sido levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Cabuis, em Nilópolis, também na Baixada Fluminense, mas a mulher não resistiu.

Já Paulo Ricardo foi transferido para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, também na Baixada Fluminense. De acordo com a Prefeitura de Nova Iguaçu, o homem sofreu múltiplas perfurações por arma de fogo, passou por cirurgia de emergência e está no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da unidade. O estado de saúde é considerado grave, nesta quinta-feira (19). Por meio das redes sociais, a família pede doação de sangue.

Segundo relatos nas redes sociais, os irmãos teriam sido mortos quando negociavam a devolução de um carro roubado da família com criminosos. Entretanto, as informações ainda não foram confirmadas.

"Eu sei, do fundo da minha alma, o que você queria, minha prima, o que você buscava no seu coração. Essa confusão toda não foi apenas por um carro. O propósito era outro, eu sei. Um coração em busca de amor, amor que te faltou em muitos momentos", escreveu uma familiar das vítimas nas redes sociais.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada e as investigações estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime.