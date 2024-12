Rastreamento revelou um fluxo de movimentações no valor de R$ 190 milhões - AFP

Rastreamento revelou um fluxo de movimentações no valor de R$ 190 milhõesAFP

Publicado 19/12/2024 19:54

Rio - O Ministério Público do Rio (MPRJ) e a Polícia Federal cumpriram, nesta quinta-feira (19), um mandado de prisão e três mandados de busca e apreensão durante uma operação em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. De acordo com as investigações, o acusado tirou, por meio de fraude cibernética, cerca de R$ 14,7 milhões de reais de uma empresa com sede em Nova York, que também atua no mercado brasileiro. A vítima foi uma "exchange", como são chamadas as plataformas de compra, venda e armazenamento de criptomoedas.

A denúncia do MPRJ aponta que o homem, que não teve a identificação divulgada, se aproveitou de uma vulnerabilidade no sistema da "exchange" para realizar mais de 600 trocas entre diferentes criptoativos em um período de aproximadamente 10 horas.

O rastreamento do banco de dados revelou um fluxo de movimentações no valor de R$ 190 milhões entre a data do crime e o oferecimento da denúncia. Segundo o MPRJ, não foram apresentadas justificativas legais para esse volume expressivo de negociações.

Os promotores de Justiça destacaram que ferramentas de rastreamento permitiram identificar e documentar os crimes atribuídos ao acusado, assim como sua milionária movimentação de ativos virtuais sem lastro comprovado.

Por fim, a denúncia ressalta que a colaboração de várias prestadoras de serviços de ativos virtuais, sediadas em diferentes países, que cumpriram prontamente as medidas cautelares determinadas pelo Judiciário.