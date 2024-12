O crime aconteceu na estação do BRT Três Pontes, em Santa Cruz - Reprodução / Google street view

Publicado 19/12/2024 17:06 | Atualizado 19/12/2024 17:16

Rio - A Polícia Civil investiga a morte de um homem, ainda não identificado, na noite desta quarta-feira (18), na estação do BRT Três Pontes, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio.

A vítima foi encontrada com marcas de tiros no chão da estação. De acordo com relatos nas redes sociais, o crime teria sido cometido por um integrante da milícia de Antônio da Silva Braga, conhecido como Zinho, preso desde 24 de dezembro do ano passado após se entregar à Polícia Federal do estado

O suspeito teria executado um antigo aliado como parte de um plano para ingressar na facção criminosa Comando Vermelho. No entanto, essa versão ainda não foi confirmada pelas autoridades.

A perícia foi realizada no local, e agentes da Delegacia de Homicídios da Capital seguem com as investigações para identificar a vítima e esclarecer as circunstâncias do crime.