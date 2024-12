Yuri Alves Pereira dos Santos Souza foi preso em casa, no bairro da Abolição - Reprodução

Yuri Alves Pereira dos Santos Souza foi preso em casa, no bairro da AboliçãoReprodução

Publicado 19/12/2024 15:04

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (19), Yuri Alves Pereira dos Santos Souza, de 27 anos, suspeito de aplicar golpes com cartões de crédito clonados. Apontado como um dos principais estelionatários das regiões Sudeste e Nordeste, ele foi detido no bairro da Abolição, na Zona Norte.

Yuri já havia sido detido em flagrante pela Polícia Civil do Rio em janeiro de 2019, quando utilizou cartões clonados ou pertencentes a terceiros para realizar compras e estornar as transações. As investigações apontam que, nesse período, o criminoso causou prejuízos superiores a R$ 200 mil para comerciantes das zonas Norte e Oeste da cidade.

Em outubro, Yuri foi condenado a oito meses de prisão pela 6ª Vara Criminal de Campinas, em São Paulo. No mesmo mês, o Tribunal de Justiça de Pernambuco expediu um mandado de prisão preventiva contra ele.

Durante a operação realizada nesta quinta-feira, os agentes da 7ª DP (Santa Teresa) encontraram diversas máquinas de cartão de crédito, cartões em nome de terceiros e celulares na casa do bandido.

Yuri foi conduzido ao sistema prisional, onde cumprirá a pena imposta pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Segundo a Polícia Civil do Rio, a 7ª DP (Santa Teresa) instaurou um inquérito para investigar possíveis cúmplices e quantificar os prejuízos causados pelas ações criminosas do acusado.