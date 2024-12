Orquestra de Violino Rio se apresentou no Palácio Guanabara com iluminação de Natal - Rafael Campos / Governo do Estado

Publicado 19/12/2024 21:41 | Atualizado 20/12/2024 08:55

Rio - As escadarias do Palácio Guanabara foram palco, na noite desta quinta-feira (19), de um concerto aberto à população apresentado pela Orquestra de Violino Rio, com participação de jovens de 4 a 18 anos. A performance, preparada pela Abellie Produções e Eventos, ocorreu diante de um cenário com mais de 350 mil lâmpadas de LED.

No mesmo espaço, o público pode presenciar uma árvore de Natal interativa acessível. De acordo com o Governo do Rio, a estrutura foi projetada para proporcionar uma experiência sensorial e inclusiva, com elementos que estimulam o tato e a audição, para que pessoas com deficiência sejam incluídas na celebração.

"As escadarias do Palácio Guanabara são um espaço aberto muito apropriado para esse tipo de evento voltado ao público", comentou a violinista e professora do grupo, Suray Soren.

O adolescente Antonio Gide, de 17 anos, morador do Catete, celebrou o fato de tocar para quem passava em frente ao Palácio da Guanabara. "Acho que essa é uma experiência muito importante, bem diferente de tocar em um lugar fechado. Fiquei muito feliz em poder participar deste evento", ressaltou.

Já Maria Isabel Negreiros Finotti, de 9 anos, contou que se impressionou com a iluminação de LED. "Foi muito divertido. A gente toca com as luzes em volta. Achei tudo muito lindo", comentou.

Além do Palácio Guanabara, a Rua Pinheiro Machado também ficará iluminada até o dia 6 de janeiro. O projeto Luzes da Guanabara é realizado com patrocínio da Light, por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Governo do Estado. A iniciativa tem objetivo de incentivar o espírito de união e valorizar a cultura e o turismo na cidade.