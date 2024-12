Veículo roubado, drogas, arma e carregadores foram apreendidos após confronto no Alemão - Divulgação/PMERJ

Publicado 20/12/2024 08:10

Rio - Um confronto entre policiais militares e criminosos assustou moradores durante o início da manhã desta sexta-feira (20) no Complexo do Alemão, na Zona Norte. Na ação, um carro roubado, uma mochila com grande quantidade de drogas, uma pistola e cinco carregadores de fuzil foram apreendidos.

De acordo com a plataforma Onde Tem Tiro (OTT), muitos tiros foram registrados por volta das 5h20 na altura da Fazendinha e do loteamento da Nova Brasília. "Muito tiro no Complexo do Alemão, surreal", disse um morador nas redes sociais.



Segundo a PM, agentes da Unidade de Polícia Pacificadora do Complexo do Alemão se preparavam para assumir o serviço para o qual estavam escalados, quando se depararam com um veículo com um grupo de homens armados. Durante a tentativa de abordagem, os criminosos atiraram contra os policiais e houve confronto.



Logo após o cessar da troca de tiros, os bandidos fugiram em direção ao interior da comunidade. O policiamento foi reforçado na região.