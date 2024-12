Publicado 20/12/2024 00:00

Ainda sob forte impacto da pandemia de COVID-19, mundo acende alerta após anúncio do 1º caso grave de gripe aviária em humanos nos EUA. Segundo autoridades, não há motivo para pânico, mas vigilância foi aumentada. Califórnia decretou estado de emergência.

Em mais um dia tenso no mercado de câmbio, dólar bate R$ 6,30 e renova máxima histórica. Cotação só recuou após dura intervenção do BC, que leiloou total de US$ 8 bi. Caso governo não anuncie ajuste fiscal convincente, situação tende a sair de controle.