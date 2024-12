Jornal O DIA é um dos mais importantes do Brasil - Reginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Publicado 19/12/2024 20:43 | Atualizado 19/12/2024 20:53

Rio - Os jornais do Grupo O DIA de Comunicação continuaram na liderança da preferência em bancas no Rio, no mês de novembro. De acordo com dados divulgados pelo Instituto Verificador de Comunicação (IVC), responsável por auditar esse mercado, O DIA ultrapassou seu concorrente direto em vendas, com uma diferença de 16%, enquanto o MEIA HORA, o mais lido do Rio, vendeu 8% a mais do que o concorrente.

Os números só reforçam o panorama que já havia sido observado nos últimos meses. Em junho, por exemplo, O DIA e MEIA HORA também superaram os concorrentes em 17% e 4%, respectivamente.

No mês anterior, a liderança se repetiu, e a venda de O DIA se manteve à frente, com 20% a mais que a concorrência. Já o MEIA, como é carinhosamente chamado pelo leitores, permaneceu como o campeão nas bancas em maio, superando os demais em 5% e ocupando a posição de destaque há mais de um ano.