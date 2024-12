Agentes recuperaram o veículo furtado pelo detido - Divulgação

Publicado 19/12/2024 18:45 | Atualizado 19/12/2024 19:07

Rio - Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam, na tarde desta quinta-feira (19), um homem que dirigia um carro furtado na Rodovia Presidente Dutra, altura do Jardim América, Zona Norte. O motorista alegou trabalhar em um aplicativo de transporte. A identificação dele não foi divulgada.

Após ser abordado, o condutor do veículo disse que o carro era alugado de um conhecido e alegou pagar semanalmente R$ 300 para usá-lo. Ele não tinha habilitação e trabalhava com uma conta falsa no aplicativo.

Em seguida, os policiais descobriram que a placa era clonada e que o carro tinha sido furtado no último dia 13 de setembro, em São Gonçalo. O veículo foi recuperado.

A ocorrência foi encaminhada à 39ª DP (Pavuna).