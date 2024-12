Celebração contou com atividades recreativas para as crianças - Divulgação / Cufa

Celebração contou com atividades recreativas para as crianças Divulgação / Cufa

Publicado 19/12/2024 16:36 | Atualizado 19/12/2024 17:01

Rio - A sede da Central Única das Favelas (Cufa), em Madureira, na Zona Norte, foi palco de uma grande festa de Natal, nesta quinta-feira (19), que presenteou milhares de crianças que vivem em comunidades do Rio.

Decorado com árvore especial e enfeites, o espaço recebeu 60 crianças para celebrarem a data e escolherem brinquedos. O evento, que começou às 10h, também contou com atividades recreativas, lanches e com a presença do Papai Noel.

fotogaleria

A festa teve, ainda, a presença de lideranças de 50 comunidades de todo o estado, que receberam presentes para serem levados.

Carrinhos eletrônicos, bicicletas, bonecas e diversos outros itens estavam entre os 5 mil brinquedos doados

Wellington Galdino, diretor executivo da Cufa, destacou a importância do evento, que contou com o apoio de uma gigante do ramo de artigos para crianças.

"Nós, que também viemos de favela, sabemos a importância desses brinquedos para as crianças. Especialmente nessa data. Despertar um sorriso, um brilho no olhar na hora de entregar um presente, torna a época do Natal ainda mais especial", disse Galdino.