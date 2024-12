Exposição vai reabrir parcialmente o icônico Castelinho do Flamengo - Divulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 19/12/2024 15:01 | Atualizado 19/12/2024 15:02

Rio - Fechado há anos, o Centro Cultural Municipal Oduvaldo Vianna Filho, mais conhecido como Castelinho do Flamengo, na Zona Sul, terá sua primeira etapa das intervenções de revitalização entregue neste sábado (21), às 16h, com a inauguração da Galeria Angelo Venosa, no térreo.



A mostra inaugural será "Clube: pinturas de berço", do artista plástico Maxwell Alexandre. A tarde terá, ainda, apresentação da DJ Kohama, com um repertório focado em ritmos brasileiros.

Cria da Rocinha, Maxwell Alexandre apresentará 16 pinturas inéditas, todas em pequenos formatos, feitas em casa, com pastel seco e oleoso sobre linho. A exposição permanece em cartaz até 16 de março de 2025, com visitação gratuita de terça a domingo, das 10h às 18h.

De estilo eclético, o Castelinho possui três pavimentos e fica na Praia do Flamengo, 158. Foi projetado pelo arquiteto italiano Gino Copede e executado pelo arquiteto brasileiro Francisco dos Santos, entre 1916 e 1918.

Após a abertura da galeria, o imóvel, que é tombado pelo Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, seguirá em reformas. De acordo com a prefeitura, a previsão é de que o restauro integral, com a recuperação estrutural do casarão, seja entregue pela Secretaria Municipal de Cultura em agosto de 2025.