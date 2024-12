BioParque contará com programação especial de Natal - Divulgação/Bioparque

BioParque contará com programação especial de NatalDivulgação/Bioparque

Publicado 19/12/2024 12:13 | Atualizado 19/12/2024 12:33

Rio - O BioParque e o AquaRio terão uma programação especial de Natal a partir do próximo fim de semana. Com atividades que prometem agradar a toda a família, os espaços se preparam para transformar o período natalino em uma experiência inesquecível.



O zoológico promete oferecer oficinas natalinas, contação de histórias e o lançamento do novo filme do Sonic. Enquanto no aquário, o público será surpreendido pelo mergulho do Papai Noel.

fotogaleria

Confira a programação:

Nos dias 21 e 22 de dezembro, o Papai Noel estará no BioParque, das 10h às 15h, interagindo com os visitantes e garantindo a dose de magia típica da data.

A programação do sábado (21) inclui uma atração exclusiva: das 13h às 14h, a editora Reco-Reco realiza uma oficina de pintura da árvore de Natal, acompanhada de contação de histórias. Os livros O Cãobra-Nozes e Sr. Lotus Sapeca, de Anna Kemp, com ilustrações de Sara Ogilvie, e também Entre Cobras e Lagartos, de Guto Lins e ilustrações de Ziraldo, serão lidos pela contadora de histórias Anamô Soares. Oficinas de pintura e confecção de enfeites natalinos também serão oferecidas, estimulando a criatividade de crianças e adultos.



No dia 23 de dezembro, o BioParque recebe os personagens Sonic e Robotnik para marcar o lançamento do novo filme do herói azul. Entre 14h e 16h, os visitantes poderão participar de um jogo de argolas temático, tirar fotos com os personagens e concorrer a ingressos para a estreia do filme, além de baldes de pipoca personalizados.



Já para o período de festas, o zoológico funcionará em horários especiais. O atrativo estará aberto no dia 24 de dezembro das 9h às 14h, com última entrada às 13h. No dia de Natal, 25, o parque estará fechado. No dia 31 de dezembro, funcionará das 9h às 14h, e no dia 1º de janeiro, o público poderá visitar o espaço entre 12h e 17h, com entrada permitida até as 16h.

No AquaRio, o espaço, decorado com luzes, guirlandas e uma grande árvore de Natal, ganha destaque com o mergulho do Papai Noel, programado entre os dias 21 a 25 de dezembro, às 13h30, durante a alimentação dos animais. A cena, que reúne o bom velhinho e a fauna marinha no grande tanque oceânico, promete atrair a atenção de visitantes de todas as idades.

Para celebrar a temporada natalina fora d’água, o Papai Noel marcará presença nos dias 11, das 9h às 11h, e nos dias 21 e 22, das 11h às 13h, pronto para tirar fotos com o público.



Nos feriados de fim de ano, o AquaRio terá horários de funcionamento ajustados. Nos dias 24 e 31 de dezembro, os visitantes poderão acessar o espaço das 9h às 14h, com encerramento às 15h. Já no dia 25 de dezembro e no primeiro dia do ano, o aquário abrirá às 12h, com última entrada às 16h no Natal e às 17h no Ano Novo, encerrando às 17h e 18h, respectivamente.



Além da celebração natalina, o AquaRio reforça sua mensagem sobre a preservação dos oceanos. Atividades educativas durante o período festivo vão abordar temas ligados à conservação ambiental, com o objetivo de engajar os visitantes em práticas mais sustentáveis.

Especial de Natal

BioParque



• Dias 21 e 22 de dezembro: Papai Noel no BioParque, das 10h às 15h.

• Dia 21 de dezembro: Oficina de livros da editora Reco-Reco, das 13h às 14h, com pintura de árvore de Natal e contação de histórias.

• Dia 23 de dezembro: Lançamento do filme Sonic com presença dos personagens Sonic e Robotnik, das 14h às 16h, e atividades temáticas.



Horários de Funcionamento:

• 24 de dezembro: 9h às 14h (última entrada às 13h).

• 25 de dezembro: Fechado.

• 31 de dezembro: 9h às 14h (última entrada às 13h).

• 1º de janeiro: 12h às 17h (última entrada às 16h).

AquaRio - Horários

• 24 de dezembro: 9h às 15h (última entrada às 14h).

• 25 de dezembro: 12h às 17h (Última entrada às 16h)

• 1º de janeiro: 12h às 18h (última entrada às 17h).



Serviço:



• BioParque: Parque da Quinta da Boa Vista S/N - São Cristóvão.



• Valores ingressos:

Adulto - R$ 51,60

Infantil - R$ 25,80

Idoso - R$ 25,80

Meia Entrada (3 a 21 anos) - R$ 25,80

Pessoa com Deficiência - R$ 25,80

• AquaRio: Praça Muhammad Ali, Gambôa



Promocional Rio - R$ 99 (Exclusivo para moradores ou nascidos no estado do RJ)

Inteira Antecipada - R$120

Infantil - R$70



Combo AquaRio + BioParque

Inteira - R$ 169,50

Promocional Infantil - R$ 92,20

Meia Entrada - R$ 100,80

Classificação livre