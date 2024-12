Fuzis apreendidos durante a operação no Morro dos Macacos - Reprodução

Fuzis apreendidos durante a operação no Morro dos MacacosReprodução

Publicado 19/12/2024 12:51

Rio - Uma operação da Polícia Militar, nesta quinta-feira (19), resultou na prisão de quatro suspeitos e na apreensão de quatro fuzis no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, Zona Norte do Rio. A ação faz parte de uma série de ações realizadas na região, que tem sido palco de intensos confrontos entre facções rivais.



A comunidade enfrenta uma disputa acirrada pelo controle do tráfico de drogas entre o Comando Vermelho (CV) e o Terceiro Comando Puro (TCP). A guerra entre os dois grupos tem resultado em frequentes tiroteios.



Durante a operação, além dos quatro suspeitos detidos, foram apreendidos quatro fuzis e grande quantidade de munições, carregadores e rádios transmissores. Todo o material e os presos foram encaminhados para a 20ª DP (Vila Isabel).

Os constantes confrontos evidenciam uma tentativa de expansão do Comando Vermelho (CV). A disputa sangrenta acontece no Morro dos Macacos, que abriga cerca de 5 mil pessoas e está sob domínio do Terceiro Comando Puro (TCP). Leandro Nunes Botelho, conhecido como Scooby Doo, de 47 anos, é apontado como principal liderança da facção na favela.

Já no Morro do São João, a principal liderança do grupo é Willian Souza Guedes, o Corolla, que foi preso em julho deste ano no Jacarezinho, na Zona Norte. No entanto, a prisão do chefe do tráfico não impediu os planos de expansão da facção.

A localização do Morro dos Macacos é considerada favorável para o CV, pois dá acesso à Zona Oeste por meio do Parque Nacional da Tijuca. O 'atalho' é atrativo para a maior facção do Rio, que tenta expandir sua organização criminosa para a Zona Oeste, como vem acontecendo na Gardênia Azul.