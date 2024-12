Comunidade recebe o Natal Solidário desde 2021 - Divulgação

Publicado 19/12/2024 13:58

Rio - A quadra da Comunidade Santa Maria, na Taquara, Zona Oeste do Rio, receberá uma grande ação de Natal neste sábado (21), das 9h às 12h30. O evento, aberto ao público, vai beneficiar cerca de 200 crianças que moram na região.

A programação inclui atividades de lazer como pula-pula, além de distribuição de pipoca, cachorro-quente, algodão doce, refrigerante e bolo para os pequenos. Haverá, ainda, entrega de cestas básicas.



"Não tem dinheiro no mundo que pague olhar nos olhos das crianças e dos pais e ver a felicidade deles ao brincarem no pula-pula ou serem sorteados com uma cesta básica. São famílias que, muitas vezes, não têm condições de comprar presentes ou fazer uma ceia de Natal", destaca Fábio Melo, organizador da iniciativa.



"O que torna este evento especial é a união. Juntos, mostramos que a solidariedade é capaz de criar momentos inesquecíveis para quem mais precisa. Nosso objetivo é fortalecer essa rede de apoio e alcançar cada vez mais pessoas", afirma Felipe Dias, presidente do Instituto Realizando o Futuro, que apoia a quarta edição do "Natal Solidário".