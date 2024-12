Rio teve dia de tempo firme, calor e céu azul nesta quinta-feira (19) - Reprodução / Redes sociais

Rio teve dia de tempo firme, calor e céu azul nesta quinta-feira (19)Reprodução / Redes sociais

Publicado 19/12/2024 13:10 | Atualizado 19/12/2024 13:52

Rio - Os próximos dias na cidade do Rio serão quentes e de chuvas fortes, segundo previsão do Alerta Rio. Influenciada por áreas de instabilidade na atmosfera, a sexta-feira (20) tem máxima prevista de 39°C, com mínima de 19°C, e chance de pancadas durante a tarde e à noite.

Já no sábado (21), as temperaturas devem variar entre 32°C e 20°C. Apesar da queda de 7°C na máxima, o calor ainda permanece, e o dia tem previsão de pancadas de chuva isolada a partir da manhã, com ventos moderados a fortes e céu nublado.

Esta quinta-feira (19) antecedeu a mudança no clima. Foi um dia quente, de tempo firme, com pouca nebulosidade e máxima de 35°C, com mínima de 19°C. Os ventos variaram de fracos a moderados, e não houve possibilidade de chuva.

No domingo (22), o quadro muda, com a máxima prevista ficando em 27°C e a mínima, em 18°C. Ainda assim, o tempo continua nublado, e há previsão de chuva fraca a moderada ao longo de todo o dia. Apesar disso, os ventos estarão fracos.

Por fim, ainda de acordo com o Alerta Rio, a semana do Natal na cidade vai começar com o clima parecido. A segunda-feira (23) tem máxima prevista de 27°C, enquanto a mínima fica em 17°C. O céu vai variar de nublado a encoberto, e há previsão de chuva fraca a moderada durante o dia.