Ônibus incendiado na Estrada Grajaú-Jacarepaguá - Reprodução / COR

Publicado 19/12/2024 17:24 | Atualizado 19/12/2024 19:32

Rio - Um ônibus incendiado causou interdições na Estrada Grajaú-Jacarepaguá, sentido Grajaú, próximo ao Complexo do Lins, na tarde desta quinta-feira (19). Ninguém ficou ferido.

Bombeiros do quartel de Grajaú foram acionados às 17h e conseguiram controlar as chamas. Ainda não há informações do que causou o incêndio. O veículo é fretado por uma empresa de turismo.

Segundo o Centro de Operações Rio, a Polícia Militar e a Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio estão no local. Por volta das 17h38, somente uma faixa seguia interditada. O trânsito é intenso na região.