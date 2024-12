Sandrinho é acusado de ter realizado o disparo que atingiu o turista Gaston Fernando Burlon - Divulgação

Publicado 20/12/2024 08:38 | Atualizado 20/12/2024 08:42





Ligado a facção criminosa Comando Vermelho (CV) e pertencente a quadrilha do chefe do tráfico de drogas do Morro dos Prazeres, em Santa Teresa, Sandrinho foi reconhecido pelas testemunhas. Ele possui mais de 20 anotações criminais, muitas delas por delitos violentos. Rio - O Disque Denúncia divulga, nesta sexta-feira (20), um cartaz a fim de obter informações que levem à localização e prisão de Sandro da Silva Vicente, conhecido como Sandrinho , de 24 anos, suspeito de atirar no turista argentino Gaston Fernando Burlon , de 51 anos. A vítima estava a caminho do Cristo Redentor quando entrou por engano no Morro do Escondidinho, em Santa Teresa.Ligado a facção criminosa Comando Vermelho (CV) e pertencente a quadrilha do chefe do tráfico de drogas do Morro dos Prazeres, em Santa Teresa, Sandrinho foi reconhecido pelas testemunhas. Ele possui mais de 20 anotações criminais, muitas delas por delitos violentos.

A Justiça do Rio decretou, na noite da última segunda-feira (16), a prisão temporária do criminoso por homicídio simples. De acordo com investigações da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), outros envolvidos no crime foram identificados, são eles: Cláudio Augusto dos Santos, o Jiló; Tiago de Oliveira, o TG; e Raphael Corrêa Pontes, o De Lara.

Na ocasião, no último dia 12, a vítima dirigia um Volkswagen Taos e estava acompanhado da mulher e dos dois filhos. Ele foi atingido por disparos na cabeça e no tórax, após criminosos atirarem contra o veículo ao perceberem a entrada do carro na Rua Cândido de Oliveira, trecho controlado pelo tráfico. Gaston chegou a perder o controle do carro e bateu em um muro, dentro da comunidade.

Em seguida, ele foi socorrido pela equipe do quartel Central do Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, mas não resistiu.



Para denunciar a localização Sandro Vicente, o Disque Denúncia disponibilizada os seguintes canais de atendimento:



Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ



O anonimato é garantido