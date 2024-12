Turista argentino está internado em estado gravíssimo no Hospital Municipal Souza Aguiar - Arquivo / Renan Areias / Agência O Dia

Turista argentino está internado em estado gravíssimo no Hospital Municipal Souza AguiarArquivo / Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 12/12/2024 18:00

Rio - Um turista argentino, de 51 anos, foi baleado na tarde desta quinta-feira (12) após entrar por engano em uma comunidade do Rio Comprido, na Zona Norte.

Gaston Fernando Burlon, ex-secretário de Turismo da cidade de Bariloche, na Argentina, estaria seguindo o GPS de seu veículo a caminho do Cristo Redentor quando entrou por engano na Rua Cândido de Oliveira, um dos trechos da comunidade do Escondidinho. Ao acessar a região, criminosos atiraram contra seu carro, o acertando.

O homem foi socorrido por equipes do quartel Central do Corpo de Bombeiros por volta das 14h20 e levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), seu estado de saúde é considerado gravíssimo.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 4º BPM (São Cristóvão) foram acionados para checar a entrada de um homem vítima de disparos de arma de fogo no hospital. A equipe apurou que Gaston foi surpreendido pelos tiros ao entrar por engano em uma localidade do Rio Comprido. PMs reforçaram o policiamento na região.

O caso é investigado pela Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat). Uma perícia foi solicitada no local e familiares da vítima estão sendo ouvidos. A especializada segue com a investigação para apurar a autoria do disparo e esclarecer todos os fatos.