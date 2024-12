Polícia Militar adota nova farda - Divulgação / PMERJ

Polícia Militar adota nova fardaDivulgação / PMERJ

Publicado 12/12/2024 18:46

Rio - A Polícia Militar do Rio de Janeiro estará de cara nova em 2025. A partir desta segunda-feira (16), oa agentes começarão a utilizar uma nova farda. Pedido antigo dos policiais, inicialmente soldados e cabos da corporação adotarão o novo uniforme. A substituição será feita gradualmente, começando pelo primeiro lote de oito mil e quinhentas fardas. Até o fim da troca, os dois fardamentos serão utilizados.

fotogaleria

O novo uniforme foi desenvolvido para oferecer mais conforto, funcionalidade e segurança, procurando conciliar dois conceitos: tradição e modernidade. O primeiro, representado pelo resgate do azul marinho, que estará presente, sem variações de tom, em todas as fardas de serviço dos policiais militares.

Já o segundo, representado por novas tecnologias inseridas no tecido, mais leve e arejado. Agora, o novo fardamento oferece proteção ultravioleta (UV), repelência a água e óleo, com tintura de alta solidez e velcro de alta qualidade.



Outra mudança é a substituição da cobertura. Em vez de gorro, uma espécie de boné, os policiais militares passarão a utilizar boinas. De acordo com estudo técnico, os novos acessórios proporcionam um campo visual maior, especialmente para os agentes em missões de patrulhamento.

Mas nem todos os policiais farão a troca da cobertura. Os gorros permanecerão sendo utilizados apenas pelas unidades que adotaram a cor branca como tradição: Comando de Polícia Rodoviária (CPRv), Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) e BEPE (Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios).

A nova farda foi desenvolvida por uma equipe técnica da própria corporação. O uniforme foi criado a partir da farda das tropas do COE (Comando de Operações Especiais) da Polícia Militar, como também das Forças Armadas.

"Os novos uniformes vão proporcionar melhores condições de trabalho para os nossos policiais. São mais adequados para a atividade policial e vão assegurar a unidade visual da instituição, pois não haverá diferença de tonalidades", afirma o secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes Nogueira.

As oito mil e quinhentas novas fardas do primeiro lote serão distribuídas a soldados e cabos. Uma nova licitação será aberta para aquisição de uniformes para todo o efetivo da corporação, do soldado ao coronel.