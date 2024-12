Motofaixa terá mesmo funcionamento de corredor que já funciona em São Conrado - Pedro Teixeira/Agência O Dia

Publicado 12/12/2024 16:31

Rio - Depois do corredor na Autoestrada Lagoa-Barra, a cidade terá uma nova motofaixa funcionando a partir da próxima segunda-feira (16). O corredor será uma conexão entre o bairro do Maracanã e a Praça da Bandeira. O início da operação foi confirmada em decreto publicado, nesta quinta-feira (12), no Diário Oficial do município.

O percurso passa pela Avenida Rei Pelé, na altura do Maracanã, e vai até a Rua Teixeira Soares, já na Praça da Bandeira, no sentido Centro. A pista tem 2 quilômetros de extensão e velocidade máxima de 60 km/h.

Assim como a faixa que já funciona na Autoestrada Lagoa-Barra, o percurso é sinalizado com faixas azuis e foi escolhido pela Prefeitura do Rio devido ao elevado número de acidentes da via.

O fluxo de motocicletas no horário de pico no local chega a 1.180 motocicletas por hora. A circulação de motos registrada neste período representa 27% do total do tráfego.