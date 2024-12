Agente está internado no Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense - Arquivo / Renan Areias / Agência O Dia

Agente está internado no Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Baixada FluminenseArquivo / Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 12/12/2024 20:37 | Atualizado 12/12/2024 20:43

Rio - Um policial militar de folga foi baleado após reagir a uma tentativa de assalto dentro de uma oficina, na tarde desta quinta-feira (12), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 20º BPM (Mesquita) foram acionados para uma ocorrência de disparos de arma de fogo no bairro Posse. Thiago de Melo Amaral, de 37 anos, foi alvo de criminosos dentro de uma oficina. Os suspeitos chegaram em uma motocicleta no estabelecimento.

Um dos bandidos teria tentado roubar o cordão do PM, mas o agente reagiu e os criminosos atiraram contra ele. O policial foi socorrido e levado para o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), onde, de acordo com a corporação, segue em observação médica.

A Prefeitura de Nova Iguaçu informou que Thiago deu entrada na unidade após ser baleado no braço direito. Ele precisou de cirurgia de urgência devido a fratura que o ferimento causou e está internado. O estado de saúde é estável.

O caso foi registrado na 52ª DP (Nova Iguaçu).