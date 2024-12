Para a família, o principal suspeito do crime é o companheiro da vítima - Divulgação

Publicado 12/12/2024 20:04 | Atualizado 12/12/2024 20:35

Rio - Cássia Valéria de Souza Silva, de 46 anos, foi encontrada sem vida por familiares dentro de sua própria casa nesta quinta-feira (12), no bairro do Pilar, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Para a família, o principal suspeito do crime é o companheiro da vítima, que fugiu. No entanto, a Polícia Civil não confirma a informação.

A filha da vítima, Letycia Vitória, revelou que a mãe já havia sofrido outras agressões, sempre motivadas por ciúmes. O homem já havia sido preso pela lei Maria da Penha, mas, ao sair da cadeia, fingiu estar arrependido, e a vítima o aceitou de volta em casa. Desde o domingo (8), segundo Letycia, Cássia não usava o telefone depois que o padrasto a agrediu novamente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento foi feito às 15h27, e o Grupamento de Operações com Produtos Perigosos (GOPP) de Campos Elíseos foi acionado para o recolhimento do cadáver em uma residência.

Policiais militares do 15º BPM (Duque de Caxias) foram acionados para atender a ocorrência de morte proveniente de mal súbito em Duque de Caxias. No local, constataram o óbito da mulher e acionaram a perícia. A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 60ª DP (Campos Elíseos) e será encaminhado à Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).