Usuária compartilhou foto de erupções na pele causadas por contato com larvas de percevejo - Reprodução

Publicado 12/12/2024 18:23

Rio - Quem gosta de frequentar os bares da região central do Rio de Janeiro precisa tomar muito cuidado por causa de um fato bem inusitado. Nas redes sociais, diversos relatos dão conta de que algumas pessoas estão sofrendo picadas de percevejos, que instalam suas larvas nas frestas de mesas e cadeiras de madeira.

Nesta quarta-feira (11), uma mulher relatou que teve uma forte reação alérgica ao ter contato com larvas do inseto no Bar Ximeninho, na Glória, Zona Central.



"Galera que costuma beber no Ximeninho da Glória, no meio das fendas das cadeiras de madeira está com acúmulo de percevejo, que acaba soltando uma larva, causando alergia", alertou a usuária em um publicação no 'X', que ouviu o relato de outras quatro pessoas com o mesmo problema. Uma das vítimas teve de ir ao hospital por causa da alergia.

Diante do episódio, o perfil do bar Os Ximenes, responsável pelo Ximeninho da Glória, publicou uma nota lamentando o ocorrido e informou que tomou providências necessárias, como trocar as mesas e cadeiras de madeira por outras de plástico para evitar a proliferação de insetos.



"Dedetizamos ontem e acionamos a Prefeitura para inspecionar o local e descobrir o que está acontecendo. Lamentamos o ocorrido e pedimos que nos procurem para que possamos prestar toda assistência necessária", informa o texto.



Outros usuários comentaram que o problema se repete em outros bares na Lapa, Catumbi e também em Botafogo. "Pessoal! Nos bares ali de Botafogo está rolando a mesma coisa. Também fiquei assim", comentou uma usuária.



Procurada pela reportagem de O DIA, a Prefeitura do Rio informou que o Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (Ivisa-Rio) recebeu na noite de quarta-feira (11) três solicitações registradas na Central 1746 para a rede de bares citada.

"Uma equipe do órgão esteve nesta quinta (12) na filial Glória, onde teria ocorrido o fato relatado, para uma avaliação da situação, e verificou que o estabelecimento já foi desinsetizado e as cadeiras trocadas. Não foram encontrados sinais de percevejos no local. A equipe de zoonoses seguirá monitorando o caso", informa o comunicado.