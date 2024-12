O Palco Samba será no formato de um pandeiro - Armando Paiva/Agência O Dia

Publicado 12/12/2024 16:53

Rio - A preparação para a festa de Réveillon que vai animar o público na praia de Copacabana, na Zona Sul, está a todo vapor. A montagem do palco principal, que receberá atrações como Anitta e Ivete Sangalo, começou nesta quinta-feira (11). Segundo a Riotur, a estimativa de impacto econômico é superior aos R$ 3 bilhões de 2024.

As obras da passarela que ligarão o Copacabana Palace ao Palco Rio começaram há pelo menos duas semanas e já estão ganhando forma. De acordo com a prefeitura, o Palco Rio, que fica em frente ao Hotel Copacabana Palace, o Palco Samba, na altura da Rua República do Peru, e o Palco Leme, na Praia do Leme, estarão prontos até o dia 27 de dezembro. A estimativa é que o Réveillon de 2025 atraia um público de mais de 4 milhões de pessoas



Leonardo Weiller, de 26 anos, é publicitário. Apesar de morar em Copacabana, ele não costuma passar a virada de ano no local, mas este ano será diferente. "Eu, com certeza, estarei presente. Esse show tem tudo para ser um momento lendário, pela importância das atrações na música brasileira e por ser um evento gratuito", afirma.

Já Isabelle Ferreira, de 21 anos, é auxiliar de escritório, mora no Méier e tem o costume de passar a virada do ano na Praia do Flamengo, pois o local é um pouco mais tranquilo. "Eu tenho essa ‘tradição’ de comemorar o Réveillon na praia há alguns anos. Estar perto do mar e com os meus amigos traz uma energia incrível de início/fim de ano. Vale ressaltar que fiquei bem feliz de ver a Maria Bethânia na lista", declara.



A jovem ainda afirma que não estará sozinha. "Como sempre, estarei acompanhada dos meus amigos. Por ser de madrugada e sendo mulher, a minha segurança vem em primeiro lugar!", conclui.



Cronograma dos shows

Além de Copacabana, haverá outros 13 palcos espalhados pela cidade com várias atrações.

PALCO RIO

(em frente ao Hotel Copacabana Palace)

– DJ

– Anitta

– Caetano Veloso e Maria Bethânia

– Ivete Sangalo

– Xand Avião

– Unidos do Viradouro





PALCO SAMBA

(altura da Rua República do Peru)

– DJ

– Roda de Samba do Pretinho da Serrinha e convidados

– Marcelo D2 e um Punhado de Bambas

– Imperatriz Leopoldinense



PALCO LEME



(Praia do Leme)

- DJ Marcelo Araújo

- Midian Lima

- Thales Roberto



As atrações nos palcos da Ilha do Governador, Paquetá, Sepetiba, Parque Oeste – Inhoaíba, Pedra de Guaratiba, Parque Madureira, Parque Realengo, Piscinão de Ramos e Penha ainda não foram divulgadas.