Gaston Fernando Burlon permanece internado em estado grave - Reprodução / Redes Sociais

Gaston Fernando Burlon permanece internado em estado graveReprodução / Redes Sociais

Publicado 15/12/2024 22:25 | Atualizado 16/12/2024 06:34

Rio - A Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) identificou e pediu a prisão de um homem acusado de atirar contra Gaston Fernando Burlon, de 51 anos, turista argentino que entrou por engano em um dos acessos à comunidade do Escondidinho , no Rio Comprido. Além dele, outros três suspeitos de participação no crime também foram identificados.

As investigações contaram com o apoio da 6ª DP (Cidade Nova), da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e da Delegacia Antissequestro (DAS), além da Polícia Militar.

Segundo a polícia, o autor dos disparos foi identificado como Sandro da Silva Vicente. Sandrinho é morador da Comunidade dos Prazeres e foi reconhecido pelas testemunhas. Ele possui mais de 20 anotações criminais, muitas delas por delitos violentos.

Sandro da Silva Vicente é apontado como o autor dos disparos Reprodução

Os outros envolvidos no crime foram identificados como: Cláudio Augusto dos Santos, o Jiló; Tiago de Oliveira, o TG; e Raphael Corrêa Pontes, o De Lara.

A Deat representou pela prisão do grupo criminoso que explora a região. A investigação está em andamento para identificar os demais envolvidos.

Burlon dirigia um Volkswagen Taos, na última quinta-feira (12), e estava acompanhado da esposa e dos dois filhos no momento do ataque. Ele foi atingido por disparos na cabeça e no tórax, após criminosos atirarem contra o veículo ao perceberem a entrada do carro na Rua Cândido de Oliveira, trecho controlado pelo tráfico.

Ele foi socorrido pela equipe do quartel Central do Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. A unidade informou, neste domingo (15), que o estado dele é muito grave.