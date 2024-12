Caso foi registrado na 59ª DP (Duque de Caxias) - Reprodução

Publicado 16/12/2024 19:49

Rio - Uma mulher, de 39 anos, foi detida, nesta segunda-feira (16), após utilizar documentos falsos para atuar como terapeuta ocupacional e atender crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A ação aconteceu em uma clínica de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

De acordo com o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Rio de Janeiro (Crefito-2), a suspeita não tinha formação ou registro profissional para trabalhar no cargo. O órgão informou que ela já havia sido identificada em Minas Gerais onde usou um diploma falso de graduação em Terapia Ocupacional, mas conseguiu fugir da fiscalização para o Rio, onde usou o mesmo diploma e um registro falso no Conselho do estado para atuar ilegalmente.

A suspeita foi detida por policiais militares. Fiscais do Crefito-2 também estiveram na clínica. Além do crime de exercício ilegal da profissão, ela poderá responder por falsificação de documentos públicos e particulares, bem como por estelionato.



O Crefito-2 alerta a toda a sociedade e, principalmente, aos pais e responsáveis de crianças com TEA sobre a importância de verificar a regularidade dos profissionais que realizam atendimentos terapêuticos.

“O atendimento de crianças autistas por terapeutas ocupacionais é essencial para o desenvolvimento da socialização e outras habilidades fundamentais. Infelizmente, temos observado o aumento de falsos profissionais tentando se aproveitar dessa crescente demanda. Isso é extremamente perigoso e pode comprometer seriamente a evolução dessas crianças. Por isso, é fundamental que os pais e responsáveis sempre verifiquem se o profissional está devidamente registrado no Conselho", disse o doutor Wilen Heil e Silva, presidente do órgão.