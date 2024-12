Bar estava cheio no momento em que o bandido atirou nas vítimas - Reprodução

Publicado 16/12/2024 18:38

Rio - Uma câmera de segurança flagrou o ataque a tiros que deixou dois mortos e dois feridos na Muzema, na Zona Oeste, na noite de sábado (14). Nas imagens, é possível ver um homem de camisa azul se aproximando do bar onde estavam as vítimas, por volta das 20h. Ele atirou diversas vezes e deixou o local correndo.

Assustados com os disparos, os clientes entraram no estabelecimento. No vídeo, é possível ver que o bar estava cheio e havia uma criança entre as pessoas que estavam na calçada. Cristiano do Nascimento Lira, de 44 anos, e Francisco Bezerra de Barros, 54, foram baleados e morreram. Outras duas vítimas, que não tiveram a identificação divulgada, foram atingidas e levadas ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

Veja o vídeo



Câmeras de segurança flagraram o ataque a tiros que deixou dois mortos e dois feridos na Muzema, Zona Oeste do Rio



Segundo a Polícia Militar, agentes do 31° BPM (Recreio) estiveram no estabelecimento e isolaram a área para perícia. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) atua para esclarecer a motivação do crime e identificar o responsável pelos disparos.

Cristiano foi enterrado na manhã desta segunda-feira, no Cemitério do Pechincha, em Jacarepaguá. Até o momento, não há informações sobre o sepultamento de Francisco.