Rômulo da Rocha Brito foi encontrado em uma área de mata em Queimados - Reprodução

Publicado 16/12/2024 17:05 | Atualizado 16/12/2024 18:14

Rio - A Polícia Civil informou, nesta segunda-feira (16), que identificou mais um homicídio cometido por Rômulo da Rocha Brito, preso no domingo (15) pelo assassinato da adolescente Raquel Portugal de Azevedo Silva, de 16 anos, e do próprio tio, Eduardo de Resende, de 44. Segundo a corporação, o homem, que integra uma milícia de Rio das Pedras, na Zona Oeste, também matou o idoso Saul Franco Araújo, de 79.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) encontrou o corpo do idoso no domingo, em Queimados, na Baixada Fluminense, logo após a prisão do miliciano.Rômulo matou Saul com dois golpes de facão no pescoço um dia antes de ser localizado.

Agentes da especializada perguntaram para o homem se ele tinha envolvimento no assassinato e, segundo a corporação, Rômulo admitiu ter matado o idoso por causa de uma rixa antiga.

Rômulo responderá pelos crimes de homicídio qualificado contra Saul; pelo feminicídio de Raquel, ocorrido na comunidade Rio das Pedras, Zona Oeste, no dia 11 de dezembro; e pelo homicídio qualificado de Eduardo de Resende, além de incêndio e maus-tratos contra animais.

A audiência de custódia de Rômulo está marcada para esta terça-feira (17) a partir das 13h na Central de Custódia de Benfica.

Relembre os casos

Raquel Portugal, de 16 anos, morreu no dia 11 de dezembro após ser baleada na barriga, dentro de casa e na frente da mãe, em Rio das Pedras, na Zona Oeste. A adolescente chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas não resistiu.

A vítima teria sido assassinada pois se recusou a se relacionar com Rômulo, que fugiu depois de realizar o disparo. A família de Raquel destacou que o criminoso insistia em se relacionar com ela, mas a jovem não queria. Ela deixou uma filha de 1 ano.

A Polícia Civil descobriu que, durante a fuga, Rômulo buscou refúgio na casa de parentes em um sítio em Queimados, na Baixada Fluminense. No entanto, ao ter o pedido de abrigo negado, ele atirou diversas vezes contra o próprio tio, Eduardo de Resende, de 44 anos, que morreu no local. Em seguida, o miliciano, que integra um grupo paramilitar de Rio das Pedras, ateou fogo na casa da família. O homem ainda matou um cachorro dentro da casa.