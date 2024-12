Cemitério do Catumbi, onde o corpo foi sepultado - Divulgação

Publicado 16/12/2024 16:15 | Atualizado 16/12/2024 18:23

Amigos e familiares estiveram presentes para dar o último adeus a Eduarda. A mulher tinha medida protetiva contra Damião que, segundo a mãe dela, a perseguia e a ameaçava de morte.

Damião Carlos Ramos foi preso durante uma abordagem da PRF, em ação conjunta com a Civil Divulgação

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o suspeito foi parado durante uma fiscalização no km 588 da BR-116, em Manhuaçu, em Minas Gerais, após policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) acionarem os agentes.

Damião Carlos possui um extenso histórico de antecedentes criminais. Nos últimos meses, motivado pela insatisfação com o término do relacionamento com a vítima, ele a perseguiu, ameaçou e agrediu de forma recorrente.



Investigações indicam que o preso, já monitorado pela Polícia Civil, atuava como um importante receptador de telefones roubados, que eram vendidos no camelódromo da Uruguaiana, no Centro. O foragido foi detido e conduzido para a Delegacia de Polícia Judiciária de Manhuaçu.